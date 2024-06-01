"مباريات الأشقاء".. الاتحاد القطري يستضيف لقاءات فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026
السبت، 01 يونيو 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم استضافته لمباريات فلسطين ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
وأطلق الاتحاد القطري على لقاءات فلسطين ولبنان بمباريات الأشقاء.
🚨 | الدوحة تستضيف مباريات الأشقاء لبنان وفلسطين. pic.twitter.com/mI9zi1jbqP— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 1, 2024
ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره لبنان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من التصفيات على ملعب جاسم بن حمد الخميس المقبل.
والمباراة الأخرى هي منتخب لبنان ضد منافسه بنجلاديش في الجولة السادسة من التصفيات ملعب خليفة الدولي يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو المقبل.
ولا يمكن أن تلعب فلسطين في أراضيها بسبب ما تمر به من قصف.
وعلى الجانب الآخر فإن الملاعب في لبنان لا تستوفي معايير الاتحادين الآسيوي والدولي لاستضافة المباريات.
ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة.
ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وفي المركز الثالث منتخب لبنان بنقطتين فقط، بينما يتذيل بنجلاديش ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.