"مباريات الأشقاء".. الاتحاد القطري يستضيف لقاءات فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم استضافته لمباريات فلسطين ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأطلق الاتحاد القطري على لقاءات فلسطين ولبنان بمباريات الأشقاء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره لبنان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من التصفيات على ملعب جاسم بن حمد الخميس المقبل.

والمباراة الأخرى هي منتخب لبنان ضد منافسه بنجلاديش في الجولة السادسة من التصفيات ملعب خليفة الدولي يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو المقبل.

ولا يمكن أن تلعب فلسطين في أراضيها بسبب ما تمر به من قصف.

وعلى الجانب الآخر فإن الملاعب في لبنان لا تستوفي معايير الاتحادين الآسيوي والدولي لاستضافة المباريات.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وفي المركز الثالث منتخب لبنان بنقطتين فقط، بينما يتذيل بنجلاديش ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.