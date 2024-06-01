"مباريات الأشقاء".. الاتحاد القطري يستضيف لقاءات فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026

السبت، 01 يونيو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف عدي دباغ في هونج كونج

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم استضافته لمباريات فلسطين ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأطلق الاتحاد القطري على لقاءات فلسطين ولبنان بمباريات الأشقاء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره لبنان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من التصفيات على ملعب جاسم بن حمد الخميس المقبل.

والمباراة الأخرى هي منتخب لبنان ضد منافسه بنجلاديش في الجولة السادسة من التصفيات ملعب خليفة الدولي يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو المقبل.

ولا يمكن أن تلعب فلسطين في أراضيها بسبب ما تمر به من قصف.

وعلى الجانب الآخر فإن الملاعب في لبنان لا تستوفي معايير الاتحادين الآسيوي والدولي لاستضافة المباريات.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وفي المركز الثالث منتخب لبنان بنقطتين فقط، بينما يتذيل بنجلاديش ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

كأس العالم 2026 فلسطين لبنان قطر
نرشح لكم
قائمة فلسطين - ياسر أحمد وأبو علي يقودان اختيارات الدبوب لمواجهتي لبنان وأستراليا الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته ثنائية تتكرر لأول مرة منذ 2007.. الوصل يتوج بلقب الدوري الإماراتي العربي الخامس.. العين يحسم بطاقة جديدة في كأس العالم للأندية 2025 دوري أبطال رحيمي.. العين زعيم آسيا بقيادة كريسبو ويتأهل لمونديال الأندية 2025 انتهت نهائي أبطال آسيا - العين (5)-(1) يوكوماها.. اللقب من نصيب الزعيم أول المتأهلين لـ كأس إنتركونتيننتال 2024.. أوكلاند يتوج بلقب أبطال أوقيانوسيا للمرة 12 رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد بـ كأس أمير قطر
أخر الأخبار
إشبيلية يعلن اسم مدربه الجديد 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ثلاثة مقاعد متبقية.. باتشوكا يُكمل عقد فرق أمريكا الشمالية في مونديال الأندية 2025 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
بيلينجهام: التعاقد مع مبابي سينقلنا لمستوى آخر 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة فلسطين - ياسر أحمد وأبو علي يقودان اختيارات الدبوب لمواجهتي لبنان وأستراليا ساعة | الوطن العربي
القبض على 53 مشجعا بعد أحداث نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
السولية: شيكابالا شخص محترم جدا خارج الملعب.. وهذه حقيقة العرض القطري 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن وريث قميص توني كروس في ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي