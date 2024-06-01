كرة يد - الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالتفوق على البنك الأهلي

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لكرة اليد لموسم 2023-24 بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28-20.

وتفوق الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 14-12 في اللقاء الذي أقيم بصالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة سموحة وسبورتنج في المباراة النهائية.

وسيقام النهائي غدا الأحد في التاسعة مساءً على نفس الصالة، فيما تقام مباراة المركز الثالث في السابعة مساءً غدا الأحد أيضا.

وأقصى البنك الأهلي خصمه الأهلي في دور الـ 16 بعدما فاز عليه بنتيجة 27-26 حينها.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر لكرة اليد عن الموسم الماضي.

ووصل الزمالك لنهائي الكأس لأول مرة منذ موسم 2021-22 وحينها خسر من سبورتنج.

ويبحث الزمالك عن حصد لقب كأس مصر لأول مرة منذ 2016.