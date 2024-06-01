معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا

السبت، 01 يونيو 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

وجّه علي معلول لاعب الأهلي ومنتخب تونس رسالة لجماهير فريقه بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه والرابعة في آخر 5 مواسم.

وأصيب معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس خلال مباراة الذهاب من نهائي دوري الأبطال ضد الترجي وغاب عن مباراة الإياب والتي شهدت تتويج الأهلي باللقب.

وجاءت رسالة معلول لجماهير وزملائه في الأهلي

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بيبو: غير صحيح سوء حالة معلول النفسية.. يتم إقحام اسمي في أي مشكلة وحقيقة ما حدث مع تاو كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول الـ 20.. علي معلول يرفع رصيد ألقابه بقميص الأهلي ربيعة: لا أهتم أو أتأثر بالانتقادات.. وما فعلته جماهير الأهلي يليق بالنادي وأبطال إفريقيا

"مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الإفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات.

‎أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائماً بمن حضر.. كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به.. وهو ليس غريب عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام .

‎كنت أتمنى التواجد مع الفريق في استاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضرا بينكم.

‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعا إلى الملاعب الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله".

ورفع علي معلول رصيد ألقابه بقميص الأهلي إلى 20 بطولة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية.

وبذلك يكون رصيد علي معلول أربعة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا.

وباتت ألقاب معلول الـ 20 مع الأهلي كالآتي:

الدوري المصري (5 مرات)

2016 - 2017 / 2017 - 2018 / 2018 - 2019 / 2019 - 2020 / 2022 - 2023.

كأس مصر (4 مرات)

2016 - 2017 / 2019 - 2020 / 2021 - 2022 / 2022 - 2023.

السوبر المصري (5 مرات)

2018 / 2019 / 2022 / 2023 / 2024.

دوري أبطال إفريقيا (4 مرات)

2020 / 2021 / 2023 / 2024.

السوبر الإفريقي (مرتان)

مايو 2021 - ديسمبر 2021.

علي معلول الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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