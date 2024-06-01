رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله

السبت، 01 يونيو 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز

وقع دريس ميرتينز لاعب جالاتاسراي على عقود تجديد عقده مع النادي.

وكان عقد المهاجم البلجيكي من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما قد وقع على تجديد تعاقده لمدة عام آخر.

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وأوضح رومانو أن ميرتينز سيعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري أي عندما ينتهي عقده الجديد.

وتوج ميرتينز بلقب الدوري التركي مرتين متتاليتين مع جالاتاسراي.

وسجل ميرتينز في الموسم المنقضي 12 هدفا وصنع 19 آخرين في 51 مباراة لعبها.

ويعد ميرتينز لاعب نابولي السابق هو الهداف التاريخي لفريق الجنوبي بتسجيله 148 هدفا في 397 مباراة لعبها.

وبات جالاتاسراي أكثر فريق تحقيقا لنسبة الانتصارات بـ 87% وأكثر من يحقق متوسط نقاط 2.68 لكل مباراة في تاريخ المسابقة.

وأصبح فيرناندو موسليرا أكثر حارس يتوج بلقب الدوري التركي برصيد 7 ألقاب.

وحقق أوكان بوراك مدرب جالاتاسراي رقما قياسيا بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين كلاعب وكذلك كمدرب، كأول من يحقق هذا الإنجاز.

وأنهى إيكاردي الموسم هدافا برصيد 25 هدفا يليه إدين دجيكو صاحب الـ 21 هدفا مع فنربخشة.

وتأهل جالاتاسراي للمرحلة النهائية من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

جالاتاسراي الدوري التركي دريس ميرتينز نابولي
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