كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن

السبت، 01 يونيو 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

يرى جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن أمر تمديد تعاقده مع ناديه لا يعتمد عليه، لكن في نفس الوقت أعطى الأولوية للنادي البافاري.

وقال لاعب الوسط الألماني لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "الأمر لا يعتمد علي فقط، لكن أيضا على رغبة النادي".

وأتم "يظل بايرن ميونيخ له الأولوية بالنسبة لي، ستتم المحادثات بشأن مستقبلي، لا يزال أمامي عام واحد على عقدي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

وعين نادي برشلونة هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ ودرب كيميتش.

ووفقا لسبورت فإن برشلونة قد قدم عرضا لكيميتش لضمه خلال الصيف المقبل ولكن اللاعب الألماني رفض العرض بسبب عدم قبوله للشروط المالية.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن نادي ريال مدريد وضع كيميتش كهدف ليحل محل توني كروس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم وتوقفه عقب بطولة يورو 2024.

كيميتش يحصل على راتب 19 مليون يورو في بايرن ميونيخ وهو رقم من الصعب على برشلونة دفعه حاليا بسبب حالته الاقتصادية الصعبة.

ويستطيع كيميتش اللعب كوسط ملعب وكظهير أيمن.

وشارك كيميتش مع بايرن ميونيخ في 43 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفين وصنع 10 آخرين.

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني، بينما خسر الفريق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر خرج بايرن ميونيخ أيضا بدون أي ألقاب خلال الموسم الحالي.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش برشلونة ريال مدريد توني كروس
نرشح لكم
استراحة نهائي أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) دورتموند.. نهاية الشوط الأول تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا تغييرات في دورتموند أمام ريال مدريد.. ورويس على الدكة مورينيو: قراري هو الذهاب لـ فنربخشة ولكن.. وتوجد صعوبات في أبطال أوروبا رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 تقرير: هوميلز سيرفض السعودية وأمريكا من أجل ميلان
أخر الأخبار
كأس مصر - "بانينكا" فوزي تقصي النجوم.. وثلاثية تحسم صعود مودرن فيوتشر 42 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة نهائي أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) دورتموند.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية في الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا تغييرات في دورتموند أمام ريال مدريد.. ورويس على الدكة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الرئيس التنفيذي لـ النصر يكشف مستقبل رونالدو الموسم المقبل 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة 2 ساعة | كرة يد
المصري يعلن إنهاء أزمة مستحقات مفتاح طقطق 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو: قراري هو الذهاب لـ فنربخشة ولكن.. وتوجد صعوبات في أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي