كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن

يرى جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن أمر تمديد تعاقده مع ناديه لا يعتمد عليه، لكن في نفس الوقت أعطى الأولوية للنادي البافاري.

وقال لاعب الوسط الألماني لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "الأمر لا يعتمد علي فقط، لكن أيضا على رغبة النادي".

وأتم "يظل بايرن ميونيخ له الأولوية بالنسبة لي، ستتم المحادثات بشأن مستقبلي، لا يزال أمامي عام واحد على عقدي".

وعين نادي برشلونة هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ ودرب كيميتش.

ووفقا لسبورت فإن برشلونة قد قدم عرضا لكيميتش لضمه خلال الصيف المقبل ولكن اللاعب الألماني رفض العرض بسبب عدم قبوله للشروط المالية.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن نادي ريال مدريد وضع كيميتش كهدف ليحل محل توني كروس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم وتوقفه عقب بطولة يورو 2024.

كيميتش يحصل على راتب 19 مليون يورو في بايرن ميونيخ وهو رقم من الصعب على برشلونة دفعه حاليا بسبب حالته الاقتصادية الصعبة.

ويستطيع كيميتش اللعب كوسط ملعب وكظهير أيمن.

وشارك كيميتش مع بايرن ميونيخ في 43 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفين وصنع 10 آخرين.

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني، بينما خسر الفريق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر خرج بايرن ميونيخ أيضا بدون أي ألقاب خلال الموسم الحالي.