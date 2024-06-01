انتهت كأس مصر - فاركو (3)-(0) الواسطى.. في طريق الأهلي

السبت، 01 يونيو 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد فخري - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو والواسطى في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويقام اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الأهلي والألومنيوم والذي تأجل لآجل غير مسمى.

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انتهت

ق 88: جووول محمد عز الدين يسجل هدف فاركو الثالث من انفراد بالمرمى,

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووول الثااااني لفاركو.. حمادة عبد القادر يسجل بطريقة رائعة بعد انفراده بالمرمى.

ق 29: جووول أووول في اللقاء.. محمد بانجورا يحوّل عرضية أحمد فؤاد في الشباك مسجلا الأول لفاركو.

بداية المباراة

كأس مصر فاركو الواسطى
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