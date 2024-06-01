مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية

السبت، 01 يونيو 2024 - 16:48

كتب : هاني العوضي

مابولولو - الاتحاد - بلدية المحلة

نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وصول أي عرض لكريستوفر مابولولو لاعب الفريق.

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "مابولولو يتواجد حاليا في أنجولا وسافر عقب مباراة الزمالك ولم يذهب إلى اختبارات أي فريق ولكنه حصل على عروض من قطر وتركيا والسعودية".

مابولولو انضم للاتحاد السكندري في 2021 قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

أخبار متعلقة:
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025

ويتواجد اللاعب صاحب الـ 32 عاما في أنجولا حاليا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك مابولولو في 19 مباراة مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من 25 مباراة.

وشارك مابولولو في 5 مباريات بكأس أمم إفريقيا الماضية وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

مابولولو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
نرشح لكم
معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو عبد المجيد يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا.. وفريق أحلامه في أوروبا فتوح يكشف حقيقة تدخل إمام عاشور لإقناعه بالانضمام للأهلي حسام عبد المجيد يكشف ما مر به في نهائي الكونفدرالية.. وموقف جمعه بـ رونالدو فتوح يكشف حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات ومفاوضات الأهلي.. وأزمة التجديد مع الزمالك فتوح: مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي ثأرية.. ولذلك تمنيت فوز الأحمر بدوري الأبطال محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي
أخر الأخبار
معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا 4 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - فاركو (2)-(0) الواسطى.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية ساعة | الدوري المصري
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي