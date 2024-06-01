مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية

نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وصول أي عرض لكريستوفر مابولولو لاعب الفريق.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "مابولولو يتواجد حاليا في أنجولا وسافر عقب مباراة الزمالك ولم يذهب إلى اختبارات أي فريق ولكنه حصل على عروض من قطر وتركيا والسعودية".

مابولولو انضم للاتحاد السكندري في 2021 قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ 32 عاما في أنجولا حاليا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك مابولولو في 19 مباراة مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من 25 مباراة.

وشارك مابولولو في 5 مباريات بكأس أمم إفريقيا الماضية وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.