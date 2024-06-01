ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه

أعرب الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب كأس ملك السعودية.

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على النصر مساء أمس الجمعة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال ميتروفيتش عبر SSC: "لعبنا بشكل جماعي رائع في ظل ظروف المباراة الصعبة. أهنئ النصر فقد كافحوا حتى النهاية".

وأضاف " لقد حققنا 3 ألقاب وخسرنا لقبا واحدا ولسوء الحظ لم ألعب آنذاك، وسنحقق الرباعية في العام المقبل".

تقدم الهلال عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، فيما أدرك أيمن يحيى التعادل للنصر، وتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح موجها اللقب للزعيم.

وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين.

ميتروفيتش سجل 40 هدفا خلال 44 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال.

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