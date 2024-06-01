انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

السبت، 01 يونيو 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح برفقة حسام وإبراهيم حسن

انضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر والذي يستعد للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

واكتملت صفوف المنتخب بوصول صلاح آخر المنضمين ومن قبله محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كوناتي رومانو: لاعب فولام يقترب من الانضمام لـ تشيلسي

وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر.

وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم إفريقيا الماضية خلال شهر يناير والتي تعرض خلالها للإصابة.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.

محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
مران منتخب مصر - إحماءات وجمل تكتيكية في اليوم الثالث استعدادا لتصفيات المونديال مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تحسينه لشيء في المنتخب بعد حديث مع اللاعبين.. واتفاق خدمة في الجول – طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم وكيل ميكالي: توقعنا مستوى أعلى في التحضير لـ أولمبياد باريس مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم الكشف عن موعد بداية مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 حوار فيتوريا - عن حقيقة تدخل حازم إمام وسبب نتيجة منتخب مصر في أمم إفريقيا.. ومستقبله
أخر الأخبار
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود 19 دقيقة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - فاركو (0)-(0) الواسطى.. بداية المباراة 20 دقيقة | الكرة المصرية
مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية 27 دقيقة | الدوري المصري
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه ساعة | سعودي في الجول
انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كوناتي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي