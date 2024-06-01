انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
السبت، 01 يونيو 2024 - 15:41
كتب : FilGoal
انضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر والذي يستعد للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.
واكتملت صفوف المنتخب بوصول صلاح آخر المنضمين ومن قبله محمد شريف.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر.
وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم إفريقيا الماضية خلال شهر يناير والتي تعرض خلالها للإصابة.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.
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