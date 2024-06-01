ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة

أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية عودة يوفنتوس للرابطة وترك دوري السوبر الأوروبي.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ماركا: "يوفنتوس عاد لرابطة الأندية الأوروبية واستقبلناه بالورود لأنه فريق عظيم ومن الرائع عودته".

وواصل "نحن بانتظار عودة ريال مدريد وبرشلونة ونريد أن يكونا معنا، وبخصوص السوبر ليج، لا يمكن لفريقين فقط أن يلعبا 20 مباراة ضد بعضهما البعض، أنا أحترم الناديان كثيرا وجماهيرهما ولكن من غير المنطقي أن يهمشا نفسيهما".

وتابع "ريال مدريد لديه تاريخ كبير في دوري أبطال أوروبا ودائما ما يفوز بها ولكنه يريد تدميرها، هذا غير منطقي هل تحب تلك البطولة أو لا؟ إذا كنت تحبها يجب عليك حمايتها".

وأضاف "دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة أيضا وسأكون سعيدا لو تمكنت من الحديث معهما حول أهمية الاتحاد ونجلس سويا ونحلل النظام الجديد للبطولة سيكون هذا هاما بالنسبة للجميع".

وأتم "أعتقد أن برشلونة أقرب من العودة لرابطة الأندية لأن النادي بحاجة لذلك أكثر من أي فريق آخر بسبب موقفه، وإذا كنت رئيسا له كنت سأعود غدا".

وكانت جميع الأندية المشتركة في السوبر ليج قد أعلنت انسحابها فيما عدا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.