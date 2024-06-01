تقرير: هوميلز سيرفض السعودية وأمريكا من أجل ميلان

السبت، 01 يونيو 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

ماتس هوملز مدافع دورتموند

يبدو أن ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند على أعتاب الرحيل عن ناديه الصيف الجاري وعدم تجديد التعاقد.

ماتس هاميلس

النادي : بوروسيا دورتموند

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها اليوم السبت أن لاعب بايرن ميونيخ السابق لا ينوي الذهاب للدوري السعودي أو الأمريكي.

وذكر التقرير أن ميلان يعد هو الوجهة الأقرب للمدافع صاحب الـ35 عاما.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان

ولن يتواجد هوميلز في يورو 2020 رفقة منتخب ألمانيا بعدما قرر جوليان ناجلزمان عدم ضمه للقائمة.

فيما يستعد هوميلز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت في ملعب ويمبلي أمام ريال مدريد.

ويأمل هوملز في الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته النهائي مع دورتموند ضد بايرن في 2013.

هوميلز ميلان دورتموند
نرشح لكم
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن بواتنج ينضم للدوري النمساوي نابولي يرد على وكيل دي لورينزو بشأن رغبته بالرحيل في بيان
أخر الأخبار
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي 54 ثاتيه | الكرة الأوروبية
كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - فاركو (2)-(0) الواسطى.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية ساعة | الدوري المصري
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه 2 ساعة | سعودي في الجول
انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي