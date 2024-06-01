تقرير: هوميلز سيرفض السعودية وأمريكا من أجل ميلان
السبت، 01 يونيو 2024 - 13:36
كتب : FilGoal
يبدو أن ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند على أعتاب الرحيل عن ناديه الصيف الجاري وعدم تجديد التعاقد.
ماتس هاميلس
النادي : بوروسيا دورتموند
وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها اليوم السبت أن لاعب بايرن ميونيخ السابق لا ينوي الذهاب للدوري السعودي أو الأمريكي.
وذكر التقرير أن ميلان يعد هو الوجهة الأقرب للمدافع صاحب الـ35 عاما.
ولن يتواجد هوميلز في يورو 2020 رفقة منتخب ألمانيا بعدما قرر جوليان ناجلزمان عدم ضمه للقائمة.
فيما يستعد هوميلز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت في ملعب ويمبلي أمام ريال مدريد.
ويأمل هوملز في الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته النهائي مع دورتموند ضد بايرن في 2013.
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