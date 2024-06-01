مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن

السبت، 01 يونيو 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

يوسف أيمن - رونالدو

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري.

وقال مصدر من الأهلي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي".

وتابع "اللاعب يملك خبرات جيدة ويحمل الجنسية المصرية ولن يحصل على مقعد لاعب أجنبي. الأقرب ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء".

أخبار متعلقة:
الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان بواتنج ينضم للدوري النمساوي

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وكانت قنوات الكأس القطرية قد ذكرت أن يوسف أيمن قريب من الانتقال للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

Image

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.

الأهلي الدحيل القطري
نرشح لكم
الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو عبد المجيد يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا.. وفريق أحلامه في أوروبا مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ودورتموند و3 مباريات في كأس مصر مران منتخب مصر - إحماءات وجمل تكتيكية في اليوم الثالث استعدادا لتصفيات المونديال فتوح يكشف حقيقة تدخل إمام عاشور لإقناعه بالانضمام للأهلي حسام عبد المجيد يكشف ما مر به في نهائي الكونفدرالية.. وموقف جمعه بـ رونالدو فتوح يكشف حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات ومفاوضات الأهلي.. وأزمة التجديد مع الزمالك
أخر الأخبار
رومانو: لاعب فولام يقترب من الانضمام لـ تشيلسي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: هوميلز سيرفض السعودية وأمريكا من أجل ميلان 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن 42 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن ساعة | الدوري الإسباني
الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل ساعة | الكرة المصرية
بواتنج ينضم للدوري النمساوي ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي