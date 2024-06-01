ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان
السبت، 01 يونيو 2024 - 13:02
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع كفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.
خفيتشا كفاراتسخيليا
النادي : نابولي
ويسعى باريس سان جيرمان لتعويض كيليان مبابي الذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنقضي بشكل مجاني.
كفارتسخيليا يعد أبرز المرشحين لتعويض مبابي في الفريق الباريسي في الصيف المقبل.
وفقا لليكيب فإن اللاعب الجورجي قد وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان بعد تلقيه عرضا مغريا.
ويتبقى لباريس إقناع نابولي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ 23 عاما.
وانضم كفارتسخيليا لنابولي قادما من دينامو باتومي الجورجي في عام 2022 وأسهم في تتويج الفريق بموسمه الأول بالدوري الإيطالي.
ولعب كفارتسخيليا 45 مباراة بقميص نابولي هذا الموسم وخلالها سجل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.
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