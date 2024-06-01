وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن
السبت، 01 يونيو 2024 - 12:48
كتب : FilGoal
يبدو أن ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ سيكون مثار الكثير من الجدل الصيف الحالي.
ألفونسو ديفيز
النادي : بايرن ميونيخ
فبعد انتشار أنباء اهتمام ريال مدريد بضمه في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن فإن اللاعب الكندي قد يتخذ خطوة للخلف ويبقى مع الفريق البافاري.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها اليوم السبت فإن فينسنت كومباني مدرب بايرن الجديد سيعقد جلسات مع ديفيز لإقناعه بتجديد تعاقده.
وحال تجديد تعاقده فإن ديفيز قد يبقى مع بايرن ويودع اهتمام ريال مدريد الذي بدوره سيوجه أنظاره للاعب آخر لدعم مركز الظهير الأيسر.
ويمتد تعاقد ديفيز مع بايرن حتى صيف عام 2025.
وانضم ديفيز إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي في يناير عام 2019.
وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 31 آخرين.
نرشح لكم
حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 موندو ديبورتيفو: فليك يستقر على ضم مساعد منتخب ألمانيا للشباب لجهازه الفني مؤتمر أنشيلوتي - الكشف عن حارس ريال مدريد.. و"شخصية البطل" تستحق الدراسة دي بول: هذا قراري بشأن مستقبلي مع أتليتكو مدريد ليكيب: شرط جزائي منخفض لمن يرغب في ضم جريزمان وداع وبكاء.. إندريك يخوض مباراته الأخيرة مع بالميراس قبل الانتقال إلى ريال مدريد المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق أزمة في ريال مدريد بسبب رودريجو.. توضيح من اللاعب وتسريبات ملكية