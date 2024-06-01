وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن

يبدو أن ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ سيكون مثار الكثير من الجدل الصيف الحالي.

فبعد انتشار أنباء اهتمام ريال مدريد بضمه في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن فإن اللاعب الكندي قد يتخذ خطوة للخلف ويبقى مع الفريق البافاري.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها اليوم السبت فإن فينسنت كومباني مدرب بايرن الجديد سيعقد جلسات مع ديفيز لإقناعه بتجديد تعاقده.

وحال تجديد تعاقده فإن ديفيز قد يبقى مع بايرن ويودع اهتمام ريال مدريد الذي بدوره سيوجه أنظاره للاعب آخر لدعم مركز الظهير الأيسر.

ويمتد تعاقد ديفيز مع بايرن حتى صيف عام 2025.

وانضم ديفيز إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي في يناير عام 2019.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 31 آخرين.