الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل

السبت، 01 يونيو 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

اقترب النادي الأهلي من ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل على سبيل الإعارة بحسب وسائل إعلام قطرية.

ويملك يوسف ايمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن يوسف أيمن لاعب الدحيل اقترب من الانتقال للنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
بعدما أعلن رحيله بسبب حصوله على مليون يورو فقط.. ريليفو: ألبيرتو يقترب من الدحيل بمشاركة حمدي فتحي وهدف قاتل في الـ+90.. الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

لاعب جوكر.. من هو أيمن يوسف صفقة الأهلي المصري المنتظرة؟

وخاض أيمن تجربة احتراف بقريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل ان يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.

الأهلي الدحيل
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو عبد المجيد يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا.. وفريق أحلامه في أوروبا مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ودورتموند و3 مباريات في كأس مصر مران منتخب مصر - إحماءات وجمل تكتيكية في اليوم الثالث استعدادا لتصفيات المونديال فتوح يكشف حقيقة تدخل إمام عاشور لإقناعه بالانضمام للأهلي حسام عبد المجيد يكشف ما مر به في نهائي الكونفدرالية.. وموقف جمعه بـ رونالدو فتوح يكشف حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات ومفاوضات الأهلي.. وأزمة التجديد مع الزمالك
أخر الأخبار
رومانو: لاعب فولام يقترب من الانضمام لـ تشيلسي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: هوميلز سيرفض السعودية وأمريكا من أجل ميلان 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن 41 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: كفاراتسخيليا وافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن ساعة | الدوري الإسباني
الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل ساعة | الكرة المصرية
بواتنج ينضم للدوري النمساوي ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي