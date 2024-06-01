الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل

اقترب النادي الأهلي من ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل على سبيل الإعارة بحسب وسائل إعلام قطرية.

ويملك يوسف ايمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن يوسف أيمن لاعب الدحيل اقترب من الانتقال للنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بقريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل ان يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.