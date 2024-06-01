بواتنج ينضم للدوري النمساوي

السبت، 01 يونيو 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

جيروم بواتنج - ألمانيا

أعلن نادي لاسك النمساوي تعاقده مع جيروم بواتنج نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق.

جيروم بواتنج

النادي : ساليرنيتانا

لاسك لينز

وأشار لاسك إلى أن بواتنج قد وقع مع الفريق لمدة موسمين.

صاحب الـ 35 عاما انضم للفريق النمساوي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ساليرنيتانا الإيطالي.

ويلعب بواتنج مع ساليرنيتانا منذ شهر يناير الماضي ولكنه سيرحل بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية.

وأنهى لاسك الدوري النمساوي في المركز الثالث والمؤهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

وشارك بواتنج في 7 مباريات فقط بقميص ساليرنيتانا منذ الانضمام للفريق بمنتصف الموسم.

اللاعب الألماني سبق له اللعب بقميص مانشستر سيتي لمدة موسم قبل الانضمام لبايرن ميونيخ في 2011 وسيبقى معه 10 مواسم هي الأفضل في مسيرته توج خلالها بـ 25 لقبا.

كما توج بواتنج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا وكان أحد العناصر الأساسية للفريق.

وانضم بواتنج إلى أولمبيك ليون الفرنسي لمدة موسمين قبل أن يرحل وينضم لساليرنيتانا في منتصف الموسم المنقضي.

جيروم بواتنج لاسك
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