"انهار وبكي".. ماذا قالت صحف العالم عن بكاء رونالدو بعد خسارة الكأس

السبت، 01 يونيو 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

فاز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر بركلات الترجيح لكن بكاء كريستيانو رونالدو قائد الفريق الملقب بالعالمي عقب الهزيمة تصدر عناوين صحف العالم.

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على النصر مساء أمس الجمعة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفور نهاية ركلات الترجيح سقط رونالد أبكا وهو يبكي بشدة ويحاول زملائه في النصر مواساته.

فكيف تفاعلت صحف العالم مع تلك اللقطة؟

صحيفة "ريكورد" البرتغالية

كريستيانو رونالدو يبكي بعد خسارة نهائي كأس الملك السعودي.

إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية

كريستيانو رونالدو يبكي بينما كان نيمار يبتهج بفوز الهلال على النصر في نهائي كأس الملك السعودي.

Cristiano Ronaldo breaks down in tears after losing chaotic Saudi Arabia cup final - Mirror Online

صحيفة "أبولا" البرتغالية

الهلال يفوز على النصر في نهائي كأس الملك.

رونالدو ينهمر بالبكاء عقب الهزيمة في نهائي الكأس.

صحيفة "أوجوجو" البرتغالية

كريستيانو رونالدو يبكي بشدة بعد خسارة نهائي كأس الملك.

Cristiano Ronaldo in tears as Al-Nassr LOSE bonkers final on penalties after three sent off including two ex-Prem stars | The Sun

شبكة "بي إن سبورتس"

كريستيانو رونالدو يخسر نهائي جديد مع الهلال.

موقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي

رونالدو ينهار بعد خسارة نهائي الكأس.

يذكر أنه حتى الآن لم يتوج رونالدو بأي لقب رفقة النصر الذي انضم له في يناير من عام 2023.

فيما يعد اللقب الوحيد هو كأس العرب للأندية ولكنه كان بطولة ودية.

رونالدو النصر الهلال كأس خادم الحرمين
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