"انهار وبكي".. ماذا قالت صحف العالم عن بكاء رونالدو بعد خسارة الكأس

فاز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر بركلات الترجيح لكن بكاء كريستيانو رونالدو قائد الفريق الملقب بالعالمي عقب الهزيمة تصدر عناوين صحف العالم.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على النصر مساء أمس الجمعة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفور نهاية ركلات الترجيح سقط رونالد أبكا وهو يبكي بشدة ويحاول زملائه في النصر مواساته.

فكيف تفاعلت صحف العالم مع تلك اللقطة؟

صحيفة "ريكورد" البرتغالية

كريستيانو رونالدو يبكي بعد خسارة نهائي كأس الملك السعودي.

إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية

كريستيانو رونالدو يبكي بينما كان نيمار يبتهج بفوز الهلال على النصر في نهائي كأس الملك السعودي.

صحيفة "أبولا" البرتغالية

الهلال يفوز على النصر في نهائي كأس الملك.

رونالدو ينهمر بالبكاء عقب الهزيمة في نهائي الكأس.

صحيفة "أوجوجو" البرتغالية

كريستيانو رونالدو يبكي بشدة بعد خسارة نهائي كأس الملك.

شبكة "بي إن سبورتس"

كريستيانو رونالدو يخسر نهائي جديد مع الهلال.

موقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي

رونالدو ينهار بعد خسارة نهائي الكأس.

يذكر أنه حتى الآن لم يتوج رونالدو بأي لقب رفقة النصر الذي انضم له في يناير من عام 2023.

فيما يعد اللقب الوحيد هو كأس العرب للأندية ولكنه كان بطولة ودية.