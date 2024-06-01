عبد المجيد يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا.. وفريق أحلامه في أوروبا

السبت، 01 يونيو 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد

شدد حسام المجيد على أن حلمه هو الانضمام لإنتر ميلان أو مانشستر سيتي.

وقال عبد المجيد مازحا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا وعواد نتشاجر سويا في كل مباراة بسبب صوته المرتفع في إعطاء التعليمات ولكن في المقابل أستطيع السيطرة على محمد صبحي".

وواصل "مثلي الأعلى محليا محمود حمدي "الونش" وعالميا سيرخيو راموس".

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وتابع "أفضل مدافع شاهدته في مصر هو الونش ومن بعده أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم".

وكشف "خلال مواجهة الإسماعيلي لم يكن هناك لاعب وسط سوى محمد أشرف "روقا" ثم أخبرني أوسوريو إنه يراني مثل رودري وسيصنع مني أفضل لاعب في مصر على الرغم من إني لم ألعب في ذلك المركز من قبل ولم أقتنع بذلك ولكن حاولت تقديم كل ما لدي، وعقب المباراة أخبرني إنني قدمت مباراة جيدة ولكنه أعادني لمركزي مباشرة".

وشدد "أصعب مهاجم لعبت ضده هو كريستيانو رونالدو ومن بعده موسى ماريجا، وداخل مصر محمد شريف".

وأكمل "إذا اخترت ثلاثة لاعبين للانضمام لمنتخب مصر في الأولمبياد سأختار محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور".

وأشار "أشعر بالضيق من المهاجمين قصار القامة مثل أسامة فيصل وأتمنى عودته للزمالك"

وأضاف "إذا اخترت لاعب من الأهلي للانضمام للزمالك سأختار بيرسي تاو".

وأتم "إذا احترفت في أوروبا سأختار اللعب في الدوري الإيطالي أو الإنجليزي، وحلمي اللعب بقميص إنتر ميلان أو مانشستر سيتي".

حسام عبد المجيد الزمالك
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