مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ودورتموند و3 مباريات في كأس مصر

السبت، 01 يونيو 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد - الدوري الإسباني

يشهد اليوم ختام الموسم الكروي الأوروبي حينما يواجه ريال مدريد منافسه بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويطمح ريال مدريد للفوز بالمباراة ليتوج باللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات والـ15 في تاريخه بشكل عام.

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أما دورتموند فيأمل في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء وستنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما على المستوى المحلي فسنشهد إقامة ثلاث مباريات في دور الـ32 من كأس مصر.

وسيواجه فاركو منافسه الواسطي في الخامسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الثامنة مساء سيواجه مودرن فيوتشر منافسه بترول أسيوط عبر القناة ذاتها.

وفي الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه إنبي منافسه النجوم.

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