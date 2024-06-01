مران منتخب مصر - إحماءات وجمل تكتيكية في اليوم الثالث استعدادا لتصفيات المونديال
السبت، 01 يونيو 2024 - 01:42
كتب : FilGoal
واصل منتخب مصر مرانه لليوم الثالث على التوالي تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.
وبدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.
وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
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