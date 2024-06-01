مران منتخب مصر - إحماءات وجمل تكتيكية في اليوم الثالث استعدادا لتصفيات المونديال

واصل منتخب مصر مرانه لليوم الثالث على التوالي تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وبدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه بوركينا فاسو في استاد القاهرة في السادس من شهر يونيو المقبل في الجولة الثالثة في العاشرة مساء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.