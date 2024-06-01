فتوح يكشف حقيقة تدخل إمام عاشور لإقناعه بالانضمام للأهلي

السبت، 01 يونيو 2024 - 01:23

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مران الزمالك

كشف أحمد فتوح نجم الزمالك عن حقيقة تدخل إمام عاشور نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق لإقناعه بالانتقال للأحمر قبل تجديده مع الأبيض، على خلفية انتشار صورة لهما.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال فتوح في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا مثل الأشقاء بالنسبة لي، ولم يطلب أي منهما انتقالي للأهلي".

وأضاف "شيكابالا أكثر لاعب أشعر بالمتعة حين أشاهده، ومحمد عبد الشافي هو أفضل ظهير أيسر في تاريخ الزمالك مع احترامي لطارق السيد".

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وأكمل "رمضان صبحي هو اللاعب الذي أتمنى انضمامه للأبيض، وحزنت على رحيل جوسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك".

وبسؤاله عن اللاعبين الذين سيصطحبهم معه إذا خاض مشاجرة قال: "محمد صبحي ومحمد عبد المنعم وسيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري".

وأوضح "من المستحيل أن آخذ زيزو فهو لا علاقة له بالشجار".

أما اختياره لفريقه الخماسي قال: "محمد صبحي وزيزو وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم ورمضان صبحي".

وأخيرا اختار فتوح تشكيله المثالي للزمالك في آخر 20 عاما، وجاء كالتالي: عبد الواحد السيد - طارق السيد - حازم إمام أو عمر جابر - محمد حمدي الونش - حمزة المثلوثي - تامر عبد الحميد - حازم إمام - جمال حمزة - شيكابالا - زيزو - عمرو زكي.

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