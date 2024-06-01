حسام عبد المجيد يكشف ما مر به في نهائي الكونفدرالية.. وموقف جمعه بـ رونالدو

أوضح حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي ما مر به خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، وكشف موقفا جمعه بـ كريستيانو رونالدو في البطولة العربية.

وساهم عبد المجيد في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وكل ما يلي جاء في حوار حسام عبد المجيد لاعب الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

وكشف عبد المجيد سر لقب ماتيب قائلا: "فرجاني ساسي وشيكابالا أطلقا عليّ اسم "ماتيب" خلال مران الزمالك بسبب الشبه بيني وبين مدافع ليفربول".

وأشاد بـ محمد عبد الشافي لاعب الفريق المخضرم قائلا: "بني آدم مش طبيعي يخليك تحترمه بالعافية"، خلوق جدا وأول من يساعدك داخل وخارج الملعب، ولا يوجد مثله، عبد الشافي واحد بس".

وعن العروض المقدمة له أجاب: "حصلت على عروض من سويسرا وتركيا والزمالك لم يوافق، وأركز في الأولمبياد من أجل الحصول على عقود احترافية أوروبية".

وواصل "نستهدف حصد ميدالية أولمبية وتقديم بطولة مشرفة، ولم يثق بنا الجمهور لكننا حققنا نتائج مميزة في بطولة إفريقيا، وأتمنى تواجد محمد صلاح معنا في الأولمبياد لأنه سيقدم لنا ثُقل كبير في الملعب فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

وتابع "زياد كمال ومحمد شحاتة إضافة كبيرة للزمالك وتشعر أن شحاتة متربى في الزمالك، وكلاهما دخل في أجواء الفريق سريعا".

وعن المنافسة على لقب الدوري "لم ننه الدور الأول بعد وبيراميدز فريق كبير ونستطيع الفوز في المباريات المتبقية من أجل المنافسة وحسم اللقب".

وعن ما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو في البطولة العربية كشف قائلا: "خلال ركنية لمسني وسقطت وحصلت على خطأ فقال لي هل وزنك 9 كيلو لتسقط بهذه الطريقة، وضحكت".

وأردف "كنت سعيدا باللعب ضد لاعب بهذا الحجم، لا يتوقف في الملعب ومن يقول إنه "منتهي ومبطل مفيش الكلام ده"، هو تاريخ وغير طبيعي ولا يحب الخسارة أبدا، وأقول لنفسي كيف لعبت ضده هذه المباراة".

نهائي الكونفدرالية

"ذهاب نهائي الكونفدرالية كان الأول لي مع الزمالك، وشعرت بالأمور تسوء بعدما تسببت في ركلة الجزاء وتمالكت نفسي في الشوط الثاني".

"بسبب الضغط الزائد لم أشعر بمكاني وقت ارتكاب الخطأ الذي تسبب في ركلة جزاء لنهضة بركان".

"بعد المباراة عقدت جلسة مع جوزيه جوميز وطالبني بالتركيز في الإياب وأنني سأكون سببا في الفوز باللقب".

"بين المباراتين مررت بفترة صعبة بسبب الضغوط وخاصة أن إياب نهائي الكونفدرالية مباراة مهمة للزمالك ولي بشكل شخصي، وأردت أن أقدم كل ما لدي كي ينسى الجمهور خطأي في الذهاب، وبالفعل كنت سببا في بداية هجمة هدف الفوز الذي سجله أحمد حمدي".

"حققت لقبي الرابع مع الزمالك بعد التتويج بلقبي للدوري ولقب لكأس مصر ولقب للكونفدرالية".

مدربو الزمالك

"جوسفالدو فيريرا الأب الروحي وله مكانة خاصة في قلبي، مع توالي الإصابات بدأ في الاعتماد على اللاعبين الشباب وتمسكت بفرصتي".

"علمنا كيف نتمركز في الملعب وأخبرنا أننا "نلعب كورة تانية خالص وفي حاجات كتير منعرفش عنها حاجة"، وتعلمت منه الكثير لأول مرة في مسيرتي".

"جوزيه جوميز يتشابه مع فيريرا في طريقة المعاملة مع اللاعبين ويقدم لك كل شيء ويحب احتواء اللاعبين، وطالما تجتهد فستحصل على فرصتك في الملعب".

"أوسوريو لم تسر معه الأمور بشكل جيد، وخلال توليه تدريب الفريق تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات".