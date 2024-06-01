فتوح: مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي ثأرية.. ولذلك تمنيت فوز الأحمر بدوري الأبطال

السبت، 01 يونيو 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

اعتبر أحمد فتوح نجم الزمالك أن مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي ستكون مباراة ثأرية، وذلك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما توج الأهلي بدوري الأبطال على حساب الترجي التونسي.

وقال فتوح في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك أكبر من نهضة بركان ولكنه فريق لديه لاعبين جيدين وجماهيرهم قوية هناك والملعب كان ضيقا".

وأضاف "كنا نرى أننا لو ضغطنا من البداية وسجلنا مبكرا سنفوز، وإذا لم نتمكن من تسجيل الثاني يمكننا تأمين هذا الهدف والتتويج وهو ما حدث".

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وأوضح "السوبر الإفريقي حياة أو موت. بالنسبة لي هي مباراة ثأرية. خسرت بطولة أمام الأهلي وهي كأس مصر في السعودية ولذلك أريد الفوز ببطولة أمامه".

وأكمل "أنا شخصيا كنت أريد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا حتى أفوز عليه في السوبر".

وواصل فتوح "بالنسبة لي أرى فرص فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي 60% مقابل 40% للأهلي. كنا أفضل في مباراة الكأس ومستحوذين على الكرة وأهدرنا الفرص".

وعن مواجهة فتوح ضد أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان في كأس أمم إفريقيا قال: "أنا ذكي. حين واجهت أشرف حكيمي كنت أدفعه دائما ليتجه حيث لا يمكنه صنع الخطورة. إذا كنت تجيد فعل شيء بقدمك اليمنى فلن تجيده بنفس الدرجة بالقدم اليسرى".

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