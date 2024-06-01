اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخله للصلح بين الشحات والشيبي

رد محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة على تصريحات هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن تدخل كرة القدم للصلح بين اللاعب المغربي وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال الماشطة: "اتحاد الكرة لم يتدخل للمصالحة بين اللاعبين، بل كانت هناك محاولات للصلح بين الشحات والشيبي من أفراد، وتطوع حلمي مشهور عضو الاتحاد بنفسه لحل الأمر وديا".

وفيما يخص مخالفة الشيبي للوائح قال: "لا نقول إنه إذا قتل لاعبًا الآخر لا يجب عليه الذهاب للنيابة ولكن هناك شيء يُدعى بـ "الانفعال الرياضي" وإذا كان فيفا يرى

أن المشاكل الرياضية يجب حلها أمام القضاء ما كان ليضع تلك اللوائح".

واختتم "لا نريد تحويل الملاعب إلى أقسام شرطة".

وقال هاني بكري محامي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "سنذهب لفيفا ولكل الجهات الممكنة وسنعيد للشيبي حقه".

وأضاف "لا يصح أن يتم إيقافه من جهة غير منوط بها معاقبة اللاعب أصلا وهي الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأوضح "منذ متى واتحاد الكرة يضع نفسه جهة للصلح بين لاعبين؟ توقيت إصدار اتحاد الكرة للعقوبة بمجرد صدور الحكم ضد حسين الشحات كان غريبا للغاية".

وتابع "الشيبي يرفض التصالح نهائيًا لأنه شعر بإهانة كبيرة لكرامته أمام زوجته والجميع".

واختتم "إذا سُئل أصغر موظف إداري في فيفا سيخبرك أن الشيبي لم يخالف اللوائح".

وسبق وأن كشف محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة عن سبب إصدار العقوبة ضد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في هذا التوقيت، بعد دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال الماشطة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كل المتابعين شاهدوا التصالح بين الشحات والشيبي، ولجنة المسابقات عاقبت الشحات بالإيقاف لمباراتين وغرامة 120 ألف جنيه ثم لجأ الشيبي لبلاغ أمام النيابة العامة".

وأضاف "في 3 يناير أرسل اتحاد الكرة خطابا لبيراميدز والشيبي يوضح أن اللجوء للمحاكم المدنية أو أي طرف ثالث يخالف لوائح الاتحادين المصري والدولي".

وأوضح "اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرارات على اعتبار إمكانية انتهاء النزاع بالصلح. الأمر مخالف للائحة ولكن الاتحاد قرر ألا يتخذ قرارا لأنه ربما يحدث التصالح قبل حكم المحكمة".

وأكمل "مع صدور الحكم كان يجب على اتحاد الكرة التدخل لتوقيع العقوبة فيما يخص مخالفة اللوائح التي تنص صراحة على عدم جواز لجوء اللاعبين للمحاكم العادية".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ويأتي ذلك في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليو الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ثم قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وجاءت العقوبة بسبب مخالفة اللوائح، باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.