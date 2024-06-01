الهلال بطل الثلاثية ويحصد لقب كأس خادم الحرمين بركلات الترجيح ضد الهلال

السبت، 01 يونيو 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

الهلال بطل كأس خادم الحرمين

توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم الهلال عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، فيما أدرك أيمن يحيى التعادل للنصر، وتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح موجها اللقب للزعيم.

وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين.

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فيما اكتفى النصر ورونالدو بلقب البطولة العربية مطلع الموسم الجاري على حساب الهلال.

وحقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين وللموسم الثاني على التوالي.

فيما خسر النصر فرصة حصد اللقب لأول مرة من 1990.

التشكيل

قاد سلمان الفرج وسط الهلال لتعويض غياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب الإيقاف، فيما عاد مالكوم للتواجد في الهجوم.

في المقابل بدأ العمري أساسيا في الدفاع لتعويض غياب إيمريك لابورت عن دفاع النصر، وكالعادة تواجد كريستيانو رونالدو أساسيا.

وصف المباراة

لم يدُم الانتظار طويلا، ساديو ماني ينفرد في الدقيقة 6 وأطلق تسديدة أعلى عارضة الهلال.

وجاء رد الزعيم قويا، وتقدم الهلال بالهدف الأول عرضية من مالكوم أودعها ألكسندر ميتروفيتش في الشباك برأسية متقنة مسجلا الأول للزعيم.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 35 بعدما انفرد وسدد كرة أرضية أبعدها ياسين بونو.

في الشوط الثاني جاءت الأوضاع مغايرة تماما للأول.

في الدقيقة 46 كاد رونالدو أن يسجل هدفا خرافيا بضربة مقصية على طريقة هدفه بقميص ريال مدريد ضد يوفنتوس، لكن قائم بونو تصدى له.

وازدادت صعوبة المباراة على العالمي بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لدافيد أوسبينا حارس النصر بعدما منع انفراد مالكوم بإبعاد الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

واصل بونو مجددا تألقه في الدقيقة 64 ومنع تصويبة قوية من رونالدو من ركلة حرة مباشرة سددها رونالدو.

وفي الدقيقة 86 أهدر ألكسندر ميتروفيتش فرصة إضافة الهدف الثاني وإنهاء اللقاء لصالح الهلال بعدما سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم لوليد عبد الله حارس النصر البديل.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه علي البليهي في الدقيقة 87 بعد ضرب لاعب النصر بدون كرة.

مباشرة سجل النصر هدف التعادل من رمية جانبية أودعها أيمن يحيى برأسية في الشباك في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تحصل كاليدو كوليبالي على بطاقة صفراء ثانية بعدما تدخل بقدمه بشكل زائد على رأس حارس النصر.

وكاد رونالدو في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل أن يسجل برأسية لكن بونو واصل تألقه ومنع فرصة هدف البرتغالي لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

ومرت تسديدة حسان تمبكتي بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 95 مهدرا على الهلال فرصة التقدم.

ووقع لاعبو النصر في الشوطين الإضافيين في مصيدة تسلل دفاع الهلال 6 مرات مهدرين فرصا لقلب الطاولة، وهو أكثر مما حدث في الوقت الأصلي بـ 5 تسللات.

في ركلات الترجيح، القائم الأيمن يمنع ركلة روبن نيفيز الأولى، وأليكس تيليس يهدر بغرابة ركلته الأولى.

ميتروفيتش يسجل الركلة الثانية للهلال، ورونالدو يرد لتصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

وعلى طريقة جورجينيو سجل محمد كنو ركلة الهلال الثالثة، وبكل قوة سجل سامي النجعي ركلة النصر الثالثة.

وأودع حسان تمبتكي ركلة الهلال في الشباك، وكاد بونو أن يتصدى لركلة عبد الرحمن غريب لكن الكرة سكنت الشباك ليتواصل التعادل 3-3.

وسجل عبد الله الحمدان ركلة الهلال الخامسة، تاركا كل الضغط على علي لاجامي الذي سدد بكل قوة في أقصى الزاوية اليسرى ليستمر التعادل 4-4.

وتألق وليد عبد الله وتصدى لركلة سعود عبد الحميد، ورد بونو ومنع النصر من حسم اللقاء بالتصدي لركلة علي الحسن.

تواصلت الإثارة وسجل ناصر الدوسري الركلة السابعة للهلال، وتألق بونو ومنع الركلة السابعة لمشاري لاعب النصر وتصدى لها بمساعدة العارضة وأعلن تتويج الزعيم بالثلاثية المحلية وسط بكاء كريستيانو رونالدو عقب خسارة اللقب.

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