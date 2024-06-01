مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟

أبدى المصارع محمد إبراهيم "كيشو" انزعاجه الشديد من عدم حصوله على مستحقاته عن أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن، قبل شهرين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الجديدة في باريس 2024.

وقال كيشو في فيديو عبر فيسبوك: "قبل شهرين من الأولمبياد لا زلت أبحث عن حقوقي من الأولمبياد السابقة".

وأضاف "أين الدعم الذي يجب أن أتلقاه لأركز على الأولمبياد وأحصد ميدالية أخرى؟ شبعت من وعود كبار مسؤولي الرياضة دون جدوى".

وأوضح "الفترة الماضية كانت صعبة بسبب الضغوط ولم أتلق حقوقي حتى اللحظة. هل المفترض أن أركز على البحث عن حقوقي أم في تدريباتي وعملي والأولمبياد الذي يأتي مرة كل 4 سنوات"؟

واختتم "من يرضى بذلك؟ وإلى متى سأظل في هذا الوضع"؟

وكتب كيشو أيضا عبر إنستجرام: "اتحاد المصارعة واللجنة الأولمبية هما السبب في كل ما يحدث وحتى اللحظة لا أحد تمكن من حل مشكلتي، ولكني لن أسكت ولن أستمع لوعود ناعمة مرة أخرى من أي مسؤول حتى تعود حقوقي".

وحصد المصارع محمد إبراهيم "كيشو" بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من التصفيات العالمية المؤهلة في وزن 67 كيلوجرام، والتي أقيمت في تركيا.

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.