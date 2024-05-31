نابولي يرد على وكيل دي لورينزو بشأن رغبته بالرحيل في بيان

الجمعة، 31 مايو 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

جيوفاني دي لورينزو

رد نادي نابولي على ماريو جوفريدي وكيل أعمال جيوفاني دي لورينزو لاعب الفريق بشأن رغبته في الرحيل.

وخرج جوفريدي منذ أيام ليطلب من نابولي الرحيل في فترة انتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج النادي الجنوبي في بيان "بالرغم من إعلان وكيل أعمال دي لورينزو، إلا أنه لن يرحل، هو ليس أحد اللاعبين الذين نريد بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية".

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وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن أنطونيو كونتي يعتبر دي لورينزو لاعب رئيسي.

ويقترب المدير الفني الإيطالي من تولية تدريب الفريق الجنوبي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يوقع كونتي على عقد مدته 3 أعوام بعد مفاوضات دامت الكثير من الوقت.

واتفق نابولي مع كونتي على بنود التعاقد حتى قلل مدرب توتنام السابق من راتبه السنوي لتسريع المفاوضات وسيحصل على حوالي 6 ملايين يورو.

وكان كونتي يحصل على 12 مليون يورو في إنتر ميلان خلال الموسم الواحد.

الدوري الإيطالي جيوفاني دي لورينزو أنطونيو كونتي نابولي
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