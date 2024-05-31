مؤتمر ترزيتش: كل شيء ممكن ضد ريال مدريد.. ونستطيع التغلب على أي خصم

الجمعة، 31 مايو 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

إدين ترزيتش

يرى إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند أن كل شيء ممكن ضد ريال مدريد.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة خصمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لدي خبرة تمنح فريقي الكثير من الثقة، أراهم يركزون على المباراة".

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وأضاف "أنا على قناعة راسخة بأن كل شيء ممكن في مباراة واحدة ويمكننا تحقيق الكثير، أعتقد أن ريال مدريد لم يخسر في أخر 8 نهائيات في البطولة، لكن هذا ليس مهما، بل المهم ما سيحدث النهائي التالي، وهذه مسؤوليتنا".

وأكمل "لا أشعر بالتوتر الذي كنت أتوقعه، سعيد جدا بالتحضيرات التي أجريناها".

وواصل "لدي احترام كبير لكارلو أنشيلوتي -مدرب ريال مدريد- فقد فاز مع أكثر من فريق وفي بلدان مختلفة وعلى مدار عقدين من الزمن، الطريقة التي يقود بها فرقه ولاعبيه تجعله نموذجا يحتذى به للمدربين الشباب".

وتابع "مع فوزنا على نيوكاسل في الجولة الثالثة من دور المجموعات أدركا أنه لا يزال لدينا ما نظهره في البطولة وبدأت ثقتنا في النمو".

وشدد "الطريق من دور إلى آخر أصبح أكثر صعوبة، ولكن في نفس الوقت كنا نقترب أكثر، ولذلك نريد أن نتخذ الخطوة الأخيرة".

وأردف "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية ونستحق هذا النهائي، سنواجه فريقا قويا بشكل لا يصدق، حيث يعتبر النهائي أمرا عاديا، لكننا نعلم أن كل شيء ممكن".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لعبنا ضد ريال مدريد 10 مرات، فقد يكون من الصعب الفوز بشكل عام، ولكن في مباراة واحدة، خلال 90 أو 120 دقيقة، نحن قادرون على التغلب على أي خصم".

ويبحث الميرينجي عن بطولته الـ 15، بينما يطارد دورتموند لقبه الثاني، حيث توج بالأولى عام 1997 على حساب يوفنتوس.

ويلعب الفريق الألماني النهائي لأول مرة منذ خسارته في 2013 أمام بايرن ميونيخ.

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