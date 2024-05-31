خبر في الجول - 3 بنود يناقشها مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه السبت
الجمعة، 31 مايو 2024 - 22:14
كتب : أحمد الخولي
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا غدا السبت لمناقشة عدة بنود.
وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الأهلي سيناقش عدة أهما ما يلي:
-إقامة احتفالية بالنجمة الـ 12 بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.
- دراسة آخر تطورات فرع النادي الجديد في العلمين.
- مناقشة ملف الاستاد وما سيتم اتخاذه في الأيام المقبلة.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بالفوز على الترجي بنتيجة 1-0.
وسبق أن اعتمد مجلس الإدارة في اجتماع سابق العام الماضي إنشاء فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة.
كما اعتمد المجلس أيضا في الجلسة ذاتها منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانا بفرع النادي بالشيخ زايد.
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