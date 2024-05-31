خبر في الجول – "زيوس" تقدم عرضا رسميا لـ الزمالك لتوريد ملابس فرق النادي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

الزمالك - نهائي الكونفدرالية 2023

قدمت شركة زيوس الإيطالية عرضا رسميا لنادي الزمالك من أجل توريد ملابس فرق كرة القدم لمدة 3 مواسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن العرض تم تقديمه اليوم الجمعة عن طريق شركة كيو إمباكت التي تتولى وكالة الشركة الإيطالية في الصفقة.

وتعتبر شركة تيمبو هي الموردة حاليا لفرق الزمالك.

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الفرق التي ترعاها شركة زيوس أكثريتها في إيطاليا ما بين الدرجات المختلفة في الدوري الإيطالي سواء دوري الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

وتأسست الشركة سنة 1999 في إيطاليا بمدينة نابولي، وارتفع عدد الدول التي تورد لها قمصانا لـ 50 دولة بعد 20 عاما من إنشاء الشركة.

وفي السنوات الأخيرة تعاقبت شركات جوما وبوما وتيمبو على رعاية قميص الأبيض.

وتوج الزمالك مؤخرا بلقب الكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربي.

الدوري المصري الزمالك زيوس تيمبو
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