موندو ديبورتيفو: فليك يستقر على ضم مساعد منتخب ألمانيا للشباب لجهازه الفني

الجمعة، 31 مايو 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

استقر هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة على اختيار هيكو فيسترمان ليكون المساعد له في جهازه الفني.

ويعمل فيسترمان كمساعد في منتخب ألمانيا للشباب تحت 19 عاما.

وكان برشلونة قد وضع عدة شروط من أجل اختيار المساعد للمدير الفني لمنتخب ألمانيا السابق.

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وحسبما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فإن بالرغم من عدم عمل فليك مع فيسترمان مطلقا في نفس الفريق أو المنتخب، لكنه يعلم جودته جيدا.

وشدد الصحيفة أن اختيار فيسترمان جاء لأنه يتقن اللغة الإسبانية بجانب لغته الأم الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك لعبه في الدوري الإسباني من قبل، إذ انضم لفريق ريال بيتيس في 2016 واستمر لمدة عام.

وكان النادي الكتالوني قد وضع شروطا لشغل المنصب حسب صحيفة آس في وقت سابق.

وكشفت الصحيفة عن الشروط وهي أن يتحدث الإسبانية والألمانية بطلاقة ويكون اللاعب في نهاية مسيرته الكروية ويريد الاعتزال والتوجه إلى التدريب.

وأوضحت الصحيفة أن الأسماء المرشحة هي، تياجو ألكانتارا الذي أعلن ليفربول رحيله الصيف المقبل، وخريج مدرسة لا ماسيا ولعب في الفريق الأول قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ وبقى 7 أعوام.

والخيار الثاني هو خافي مارتينيز لاعب أتلتيك بلباو وبايرن ميونيخ السابق والآن في فريق قطر ومن المرجح أن يعتزل، ولعب في بايرن ميونيخ 9 أعوام.

ويأتي مارك بارترا لاعب ريال بيتيس في الخيار الثالث، الذي تخرج من مدرسة لا ماسيا، ولعب في بوروسيا دورتموند عامين.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك هيكو فيسترمان
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