انتهت نهائي كأس السعودية - الهلال (1)-(1) النصر.. الزعيم البطل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الهلال في تحقيق الثلاثية الموسم الجاري بعدما فاز من قبل بلقب كأس السوبر والدوري السعودي متفوقا على النصر.

فيما يسعى النصر لحصد ثاني ألقابه الموسم الجاري بعدما فاز على الهلال في نهائي البطولة العربية في الصيف الماضي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني

ق 90: بطاقة حمراء جديدة لكاليدو كوليبالي

ق 88: جووووول التعااااادل للنصر

ق 87: طرررررد البليهي بعد ضرب لاعب النصر بدون كرة

ق 84: ميتروفيتش يهدر الثاني بغرابة

ق 64: ياسين بونو يتصدى لركلة حرة مباشرة من رونالدو

ق 58: خروج ساديو ماني ومشاركة وليد عبد الله حارس النصر

ق 53: بطاقة حمراء لدافيد أوسبينا بعد لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء

ق 46: القائم يمنع هدفا خرافيا لرونالدو بمقصية على طريقة هدفه في مباراة يوفنتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: ماذا أهدرت يا رونالدو!!! بونو يتألق ويمنع هدف التعادل لرونالدو

ق 6: جوووول الهلال يتقدم بالهدف الأول مبكرا برأسية ميتروفيتش بعد عرضية مالكوم.

ق 5: ماني ينفرد ويسدد كرة أعلى الشباك مهدرا الأول للنصر

بداية اللقاء