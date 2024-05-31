مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 20:37

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم

كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السر وراء رسالته التي نشرها على "إنستجرام".

ونشر محمد عبد المنعم رسالة عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء."

وربط البعض رسالة مدافع الأهلي ومنتخب مصر بتوديع الجماهير واقتراب رحيله.

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وقال مصدر مقرب من عبد المنعم لـ FilGoal.com: "ما نُشر على إنستجرام هي رسالة امتنان على دور الجمهور في دعمه كلاعب والفريق بأكمله، وهي ليست رسالة وداع".

وأتم "ومن المؤكد أن اللاعب في خططه الاحتراف أوروبيا، وفي انتظار وصول العروض المناسبة".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "لم تصلنا أي عروض لضم محمد عبد المنعم حتى ندرسها ونفكر في إمكانية رحيله من عدمها".

"ربما يكون أفضل مدافع في قارة إفريقيا حاليا". هكذا بدأ تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي حديثه عن اهتمام ناديين أوروبيين بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، في وقت سابق.

"قوي في الرقابة وسريع ويلعب الكرة بأريحية".. هكذا أكمل قبل أن يكشف أن مدافع الأهلي على رادار جالاتا سراي التركي وموناكو الفرنسي.

ويشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، حيث حسم موناكو مقعده المباشر من الدوري الفرنسي، وكذلك جالاتا سراي بطل الدوري التركي.

ورصد التقرير أن عبد المنعم غير وكيله مؤخرا سعيا وراء مغامرة جديدة في أوروبا.

التقرير واصل وصف عبد المنعم بـ "المدافع المصري الشاب الذي صار مرجعية في مركزه، يلعب في الأهلي النادي المصري الكبير ومنتخب مصر برصيد 25 مباراة دولية، ويتواجد في المستوى الأعلى منذ 2020 داخل البطولة المصرية".

كما رصد التقرير إلقاء الضوء على عبد المنعم خلال كأس أمم إفريقيا 2021 حيث كان من أهم عناصر حصد المركز الثاني في تلك المسابقة.

وخاض المدافع الدولي 104 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 7 أهداف وتوج بـ 9 ألقاب من بينها 3 دوري أبطال إفريقيا.

محمد عبد المنعم الأهلي
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