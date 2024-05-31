رومانو يوضح حقيقة تبادل لوكاكو بـ أوسيمين

أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة الصفقة التبادلية بين نابولي وتشيلسي والتي تقضي بانتقال فيكتور أوسيمين إلى النادي الإنجليزي وروميلو لوكاكو إلى فريق الجنوب الإيطالي.

ويلعب لوكاكو على سبيل الإعارة إلى روما خلال الموسم الحالي.

وحسبما ذكره رومانو فإن لا توجد أي مفاوضات من أجل إجراء صفقة تبادلية بين الناديان على الإطلاق.

وأكد رومانو أن تشيلسي يصمم على بيع المهاجم البلجيكي مقابل الشرط الجزائي وهو 38 مليون جنيه إسترليني.

وكشف رومانو أن تشيلسي يريد رحيل لوكاكو بالإضافة إلى أرماندو برويا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتم ربط انتقال لوكاكو إلى نابولي خلال الأيام الماضية بسبب قرب تعيين أنطونيو كونتي كمدير فني لنابولي.

ويعتبر لوكاكو هو المهاجم المفضل بالنسبة إلى المدرب الإيطالي إذ طلبه عندما درب إنتر ميلان وتمكن من إظهاره بأفضل شكل ممكن.

ويوجد تفاهم كبير بين الثنائي حسبما اعترف به لوكاكو من قبل.

وسجل لوكاكو 21 هدفا وصنع 4 آخرين في 47 مباراة خاضها مع ذئاب العاصمة في الموسم الجاري.

أما على الجانب الآخر فقد حصل فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، لكن عانى من الإصابات خلال الموسم الحالي.

وتمكن المهاجم النيجيري من تسجيل 17 هدفا وصناعة 4 في 32 مباراة لعبها مع البارتينوبي.

ويوجد شرط جزائي في عقد أوسيمين يتيح له الرحيل في الصيف مقابل 120 مليون يورو.