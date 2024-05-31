مؤتمر أنشيلوتي - الكشف عن حارس ريال مدريد.. و"شخصية البطل" تستحق الدراسة

الجمعة، 31 مايو 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مصير مركز حراسة المرمى في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "حظينا بالوقت اللازم للتحضير والفريق في قمة تركيزه ولدينا الثقة اللازمة لتقديم أفضل ما لدينا في أهم مباراة في الموسم".

وأضاف "لدينا احترام كبير للخصم كما قلنا من قبل ولا يمكنني الانتظار للعب النهائي".

وعن تصريحات رودريجو التي قال فيها إن مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا قال: "الأمور تسير بشكل جيد وأعرف أن اللاعبين سيقدموا كل شيء مثل رودريجو أيضًا فهو لاعب مهم للغاية لنا.. كان مهمًا وسيكون كذلك في المستقبل وليس لدينا شك في ذلك".

أما عمن سيحرس مرمى ريال مدريد في النهائي أوضح "أندري لونين عانى من نزلة برد لم تسمح له بالسفر معنا أو التدرب. غدًا سيسافر وسيتواجد على مقاعد البدلاء، بينما سيلعب تيبو كورتوا".

وعن تكرار انتصارات الفريق في الدقائق الأخيرة قال أنشيلوتي: "سؤال يصعب إجابته. لقد حدث ذلك عدة مرات وأعتقد أن هناك شيء مميز في هذا النادي. سيكون من المهم أن ندرس ذلك لأنها ليست حالة عابرة بل شيء مميز".

وأوضح "لا أعرف السبب، ربما التاريخ أو التفاليد أو جودة اللاعبين أو الشخصية لأنه يحدث عدة مرات وليس حدثًا عابرًا".

وعن الحديث مع اللاعبين قبل المباراة قال: "الأمر الأهم بالنسبة لي في مثل هذه المباريات هو نقل أفكار واضحة لعقول اللاعبين بشأن ما سنفعله في الملعب".

وأضاف " كلما كان الفريق أقل عصبية كلما زاد تركيزنا على الجانب التكتيكي للمباراة. المشاعر تأتي والكل يتعامل معها بطريقته، ولذلك الطريقة التي نملك بها المشاعر قد تكون سلبية قبل المباراة ببعض التوتر أو الخوف".

وأوضح "كما قلت عدة مرات الخوف عامل مهم في فعل الأشياء بالشكل الصحيح وكذلك القلق، ولدي الكثير من الثقة لأني الفريق أظهر شيئين مهمين هما الجودة والتضحية".

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند غدا السبت 1 يونيو على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الميرينجي عن بطولته الـ 15، بينما يطارد دورتموند لقبه الثاني، حيث توج بالأولى عام 1997 على حساب يوفنتوس.

ويلعب الفريق الألماني النهائي لأول مرة منذ خسارته في 2013 أمام بايرن ميونيخ.

مؤتمر أنشيلوتي ريال مدريد
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