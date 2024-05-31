تشكيل نهائي كأس خادم الحرمين - الفرج يقود وسط الهلال.. ورونالدو في هجوم النصر

يبدأ سلمان الفرج أساسيا في خط وسط الهلال السعودي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يبدأ عبد الإله العمري في دفاع النصر.

ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة بنهائي كأس خادم الحرمين في ختام موسم 2023-24 بالسعودية.

ويقود الفرج الوسط لتعويض غياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب الإيقاف، فيما عاد مالكوم للتواجد في الهجوم.

في المقايل يبدأ العمري أساسيا في الدفاع لتعويض غياب إيمريك لابورت عن دفاع النصر.

وجاء تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: عبد الحميد سعود – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج – ميشايل ديلجادو

الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم

فيما جاء تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – علي لاجامي – أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو مونتيرو

الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويأمل الهلال في تحقيق الثلاثية الموسم الجاري بعدما فاز من قبل بلقب كأس السوبر والدوري السعودي متفوقا على النصر.

فيما يسعى النصر لحصد ثاني ألقابه الموسم الجاري بعدما فاز على الهلال في نهائي البطولة العربية في الصيف الماضي.