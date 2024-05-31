كأس مصر - ركلات الترجيح تقود الجونة لتخطي بلدية المحلة والتأهل لثمن النهائي

تأهل الجونة لـ دور الـ 16 بالتفوق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 على بلدية المحلة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم بلدية المحلة بهدف أحمد رضا فيما سجل سعيد علاء الدين هدف الجونة.

ووصل الجونة لـ دور الـ 16 لأول مرة منذ موسم 2021-22 وحينها ودع من ثمن النهائي ضد المقاولون العرب.

وتتواصل عقدة بلدية المحلة حيث لم يصل لدور الـ 16 من كأس مصر منذ موسم 2004-05.

وسيلتقي الجونة مع الترسانة في دور الـ 16 لتصبح رابع المباريات التي تحدد منافسيها بعد كل من سيراميكا ضد زد والإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد البنك الأهلي.

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وصف المباراة

تألق صبحي سليمان في الشوط الأول تصدى لتسديدة قوية من وحيد محسن من خارج منطقة الجزاء.

وانتظر الجميع حتى الدقيقة 74 وسجل أحمد رضا من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك سيف علاء الدين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81 لصالح الجونة.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، واستمر التعادل للوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح سجل حسام أشرف ويوسف حسن وماجد هاني وأحمد مجدي، وأهدر أحمد رضا بغرابة لصالح بلدية المحلة.

فيما سجل صبري رحيل وحسام غانم وأحمد عبد الرسول وأحمد محمود وعبد الله عبادي ركلات الجونة الـ 5 ليتأهل لدور الـ 16.