مؤتمر مودريتش: الجميع يعتبرنا الفريق المفضل للتتويج بدوري أبطال أوروبا ولكن

الجمعة، 31 مايو 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - مودريتش

يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أن الجميع يرى فريقه المفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي بلندن.

وقال لاعب الوسط الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء جدا بوجودنا هنا، ولدينا الكثير من الثقة والهدوء لمواجهة أهم مباراة في الموسم".

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وأضاف "لقد كان أمرا لا يمكننا تصوره وهو الوصول إلى هذه اللحظة، لكننا هنا ونستمتع بهذه اللحظة".

وأكمل "نأمل أن نتمكن من المضي قدما بهذه الخطوة كفريق، سيكون الحصول على ستة كؤوس أوروبية أمرا مثيرا للإعجاب".

وتابع "أنه ليس الأسبوع الأكثر هدوءا، الجميع يعتبرنا الفريق المفضل، لكننا لا نفكر بهذه الطريقة، أنها مباراة 50-50".

وواصل "نحن نلعب ضد فريق قدم موسما رائعا، لقد تدربنا جيدا، أظهرنا عدة مرات أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فإننا نواصل القتال للفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "ويمبلي ملعب مثير للإعجاب ومن الجميل دائما اللعب في هذه المدينة".

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