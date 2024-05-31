جاسبريني: تلقيت عرضا هاما من الدوري الإنجليزي.. وهذا موقفي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

جاسبريني - نهائي الدوري الأوروبي

أكد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا أنه تلقى عرضا هاما من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإيطالي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "تلقيت عرضا هاما من الدوري الإنجليزي في الأيام الماضية".

وأتم "لا أستطيع الموافقة وترك إيطاليا حاليا، أشعر أنني بخير هنا وأخطط من أجل مستقبلي هنا رفقة أتالانتا".

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وحدث خلاف بين نادي أتالانتا وجاسبريني في وقت سابق حول مدة العقد الجديد.

وينتهي عقد المدرب الإيطالي في نهاية الموسم المقبل.

وتوج أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على باير ليفركوزن 3-0.

وحسب ماتيو موريتو الصحفي الإيطالي في موقع ريليفو فإن النادي بقيادة رئيسه أنطونيو بيركاسي يريد تمديد عقد جاسبريني لسنة إضافية أي لـ2026.

وذكر موريتو أن جاسبريني يرفض تلك المدة ويريد التمديد حتى 2027.

وشدد موريتو بأن سيكون هناك اجتماع بين النادي وجاسبريني للتوصل إلى اتفاق ومن المتوقع الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

أتالانتا هي شخصية أسطورية من الأساطير اليونانية، واشتهرت بأنها كانت صيادة سريعة الركض، ولعدم رغبتها في الزواج وضعت شرطا على كل من يريد أن يتزوجها، وهو أن يسبقها في الركض، من سبقها تزوجته، ومن هزمته يُقتل.

ووفقا للأسطورة فإن أفروديت أعطت لابن عم أتالانتا يُدعى هيبومينيز ثلاث تفاحات ذهبية.

وذهب ذاك الرجل ليسابق أتالانتا. وفي السباق ألقى بالتفاحات الذهبية أمام أتالانتا، فانحنت لتلتقط التفاحات، وهو ما أدى لخسارتها للسباق وزواجها منه.

وخلال مسيرة النادي الذي تأسس عام 1907 حققت أتالانتا مبتغاها وتوجت بلقب كأس إيطاليا في 1962-63 ومنذ ذلك الحين عرف المنافسين كيف يلقون التفاحات الذهبية. فخسر الفريق نهائي كأس إيطاليا في 5 مناسبات من ذلك الحين وبدون أي ألقاب كبيرة منذ 61 عاما.

واحتاجت أتالانتا لبطل يحميها من التفاحات الذهبية إلى أن جاء أديمولا لوكمان الذي قاد الفريق المُلقب بـ "الألهة" لحصد اللقب القاري أمام بطل أسطوري لم يخسر من قبل هذا الموسم وهو باير ليفركوزن.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفركوزن التاريخية بشكل متتالي عند 51 مباراة بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي.

وانتظر جيانبيرو جاسبريني 385 مباراة من أجل التتويج بأول ألقابه كمدرب مع أتالانتا والأولى في مسيرته، حيث خسر من قبل فرصة التتويج بكأس إيطاليا في 3 مناسبات سابقة آخرها من أسبوعين.

أصبح جاسبريني أكبر مدرب يحقق أول لقب أوروبي له بعمر 66 عاما و117 يوما، وثاني مدرب إيطالي يحقق الدوري الأوروبي بعد ماوريسيو ساري مع تشيلسي.

ولأول مرة يحقق فريق إيطالي لقب الدوري الأوروبي منذ بارما في 1999.

وسينتظر أتالانتا كل من ريال مدريد أو بوروسيا دورتموند لمواجهته في كأس السوبر الأوروبي الصيف المقبل.

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