دي بول: هذا قراري بشأن مستقبلي مع أتليتكو مدريد

الجمعة، 31 مايو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - أتليتكو مدريد - بوروسيا دورتموند

حسم رودريجو دي بول لاعب فريق أتليتكو مدريد مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب الأرجنتيني لصحيفة موندو ديبورتيفو: "سأكون هنا في أتليتكو مدريد الموسم المقبل، أنا سعيد في النادي".

وأتم "أتليتكو مدريد وضع في الكثير من الثقة، ولذلك أريد الاستمرار هنا الموسم المقبل".

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ورفض اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عرضا منا لدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبالتحديد من أهلي جدة.

وجاء رفض دي بول للعرض المقدم له من قبل أهلي جدة إذ يبلغ قيمته 32 مليون يورو.

وأتى قرار دي بول بعدما تحدث مع مدربه دييجو سيميوني وأقنعه بالبقاء مع أتليتكو مدريد.

وساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.

وانتقل دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادما من أودينيزي الإيطالي مقابل 35 مليون يورو.

وكان أودينيزي قد تعاقد معه من نادي فالنسيا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2016.

الدوري الإسباني رودريجو دي بول أتليتكو مدريد الدوري السعودي
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