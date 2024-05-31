كأس مصر - البنك يتأهل لدور الـ 16 ويضرب موعدا ناريا مع المصري برباعية أمام بتروجت

الجمعة، 31 مايو 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

أصبح البنك الأهلي ثامن المتأهلين لدور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل أهداف البنك الأهلي محمود قاعود وأحمد مدبولي وإسحاق يعقوب، فيما سجل حامد حمدان هدف بتروجت الوحيد.

وتأهلت فرق سيراميكا كليوباترا وزد والترسانة وسموحة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

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وللموسم الثالث على التوالي يتأهل البنك الأهلي لدور الـ 16 من كأس مصر، حيث توقف مشواره في آخر نسختين بربع النهائي ضد بيراميدز.

ولم يحقق من قبل البنك الأهلي الفوز بفارق 3 أهداف في الأدوار الرئيسية لكأس مصر، وهو ما حدث لأول مرة أمام بتروجت.

ويضرب البنك الأهلي موعدا مع المصري في دور الـ 16 والذي تأهل بالفوز على جمهورية شبين بنتيجة 1-0.

يذكر أن البنك الأهلي تفوق في الدوري على المصري بنتيجتي 4-0 و5-2 الموسم الجاري.

وصف المباراة

شتت محمود الجزار في الدقيقة 29 كرة من أمام مرماه بعدما كاد أن يسجل بالخطأ في شباكه بعد عرضية من الجهة اليمنى لبتروجت.

وبعد دقيقتين حوّل محمود قاعود عرضية أرضية بتسديدة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك معلنة هدف التقدم للبنك.

وفي الدقيقة 35 أطلق أحمد مدبولي تصويبة صاروخية رائعة سكنت الشباك مضيفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعزز إسحاق يعقوب بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تقدم البنك بالهدف الثالث بكرة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس في الدقيقة 40.

وقلص حامد حمدان النتيجة في الدقيقة 43 من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية غالطت الحارس، وانتهى الشوط الأول بتقدم البنك بنتيجة 3-1.

الشوط الثاني جاء هادئا في أحداثه عكس الأول.

ومنعت العارضة في الدقيقة 80 فرصة تعزيز محمود قاعود لسجله التهديفي وإضافة الرابع للبنك.

وسجل إسحاق يعقوب الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

لتنتهي المباراة بفوز البنك الأهلي وتأهله لدور الـ 16.

البنك الأهلي بتروجت كأس مصر
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