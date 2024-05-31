بعد الاتفاق مع لاوتارو.. رومانو: إنتر يتفق مع باريلا على تمديد عقده

الجمعة، 31 مايو 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا

توصل نادي إنتر ميلان إلى اتفاق مع نيكولو باريلا لاعب الفريق لتمديد تعاقده.

وينتهي التعاقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي في 2026.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن النيراتزوري توصل لاتفاق نهائي على جميع التفاصيل لتمديد عقد لاعب الوسط الإيطالي حتى 2029.

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وأكد رومانو أن سيكون هناك زيادة في راتب باريلا السنوي.

وأفاد نيكولو سكيرا الصحفي الشهير أن باريلا سيحصل على 6 ملايين ونصف بالإضافة إلى مليون يورو مكافآت.

وعلى الجانب الآخر وافق لاوتارو مارتينيز على تجديد تعاقده مع إنتر ميلان بحسب أليخاندرو كامانيو وكيل أعماله.

المهاجم الأرجنتيني قاد إنتر لاستعادة لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وقال كامانيو لسيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني: "نعم، توصلنا لاتفاق مع إنتر لتمديد العقد دون وجود شرط جزائي".

وأكدت سكاي سبورت إيطاليا من قبل، فإن لاوتارو مارتينيز وافق على تجديد تعاقده مع إنتر حتى يونيو 2029.

وأوضحت التقارير أن تفاصيل بسيطة سيتم الانتهاء منها وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد.

مارتينيز الذي سجل 24 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي حصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة.

المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عاما شارك خلال 44 مباراة بالموسم الحالي وسجل 27 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

لاوتارو الذي يلعب في إنتر منذ صيف 2018 قادما من راسنينج الأرجنتيني حصل مع الفريق على لقبين للدوري الإيطالي.

وعلى المستوى الدولي ساهم مارتينيز في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كاس العالم 2022 بقطر.

الدوري الإيطالي نيكولو باريلا إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز
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