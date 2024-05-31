ريال مدريد يوضح لـ في الجول موقف لونين من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 31 مايو 2024 - 18:09

كتب : حسام أحمد

أندري لونين

ضم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أندري لونين حارس مرمى الفريق لقائمة الفريق ضد منافسه بوروسيا دورتموند.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خصمه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

وقال خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لريال مدريد لـFilGoal.com: "من المقرر أن ينضم لونين لمعسكر الفريق في لندن السبت المقبل، اللاعب ضمن قائمة الفريق".

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ولمح لونين لعدم قدرته على لعب المباراة إذ كتب عبر حسابه على موقع إنستجرام الخميس الماضي وقت تواجده في مدريد "أتأسف لعدم قدرتي على التحضير من أجل قدرتي على الاستعداد لأهم مباراة في الموسم وفي حياتي".

وبالتالي فجميع الاحتمالات واردة الحدوث سواء مشاركة الأوكراني أو تواجد تيبو كورتوا كحارس أساسي.

وذكرت جريدة آس في وقت سابق أن حارس المرمى الأوكراني لم يتدرب مع الفريق في اليومين الماضيين بسبب الاشتباه بإصابته بالانفلونزا.

وأضاف التقرير أن لونين تدرب وحيدا خوفا من نقل العدوى لزملائه في الفريق.

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