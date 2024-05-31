رومانو: مورينيو وقع على عقده مع فنربخشة

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت أن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي قد وقع على عقده مع فنربخشة.

وكشف رومانو عن مدة عقد السبيشال وان مع النادي التركي والتي تمتد لموسمين.

وحسبما ذكر رومانو أن الإعلان الرسمي من قبل النادي التركي سيكون في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وخرج فنربخشة من دور ربع نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح من أولمبياكوس الذي حصل على البطولة فيما بعد.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.