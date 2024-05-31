ليكيب: الشباب السعودي يضغط بقوة للتعاقد مع لاكازيت

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات مكثفة مع ألكسندر لاكازيت قائد ليون الفرنسي.

ويمتد تعاقد لاكازيت نجم أرسنال السابق مع ليون حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الشباب السعودي يضغط بقوة للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليون غير متأكد من البقاء بالنادي لموسم ثالث على التوالي، مع تبقي عام واحد في عقد اللاعب مع النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير أن مستشارو لاكازيت سيعقدن اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لنادي ليون قريبا لمناقشة الأمر.

لاكازيت لعب دورا بارزا في تخطي ليون أزمته بعدما كان في المركز الأخير بالدوري الفرنسي حتى اختتم الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

لاكازيت خاض 74 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات مع ليون خلال الموسمين الماضيين.