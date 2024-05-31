انتهت كأس مصر - البلدية (1)-(1) الجونة.. الفريق الساحلي يتأهل

الجمعة، 31 مايو 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

طارق علاء - بلدية المحلة - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي البنك الأهلي ضد بتروجت وبلدية المحلة ضد الجونة في دور الـ 32 من كأس مصر.

وتأهلت فرق سيراميكا كليوباترا وزد والترسانة وسموحة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش.

البنك الأهلي × بتروجت

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

انتهت.. البنك الأهلي يتأهل لدور الـ 16 ويواجه المصري

ق 90+2: جووول الرااابع.. إسحاق يعقوب يسجل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

ق 80: القائم يمنع الرابع للبنك الأهلي من فرصة محمود قاعود

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي 3-1.

ق 43: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء يقلص بها بتروجت الفارق عن طريق حامد حمدان.

ق 40: جووول الثااالث.. إسحاق يعقوب يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الهدف الثالث على يمين الحارس.

ق 35: جووول بوووم.. مدبولي بتصويبة صاروخية يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي.

ق 29: جووول أووول.. محمود قاعود يسجل بتسديدة أرضية ترتطم بقدم المدافع وتسكن الشباك.

ق 27: مدافع البنك الأهلي يشتت الكرة من على خط المرمى بعد عرضية من لاعب بتروجت.

بداية اللقاء

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بلدية المحلة × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

عبد الله عبادي يسجل ركلته الأخيرة ويقود الجونة لدور الـ 16.

ماجد هاني يسدد ركلته في الشباك لصالح بلدية المحلة، سيف علاء الدين يسجل الركلة الرابعة.. بلدية المحلة 4-3 الجونة.

أحمد رضا يسدد ركلة جزاء أعلى العارضة مهدرا ركلته لبلدية المحلة، وسجل عبد الرسول ركلته وتقدم الجونة بنتيجة 3-2.

يوسف حسن يسجل الركلة الثانية لبلدية المحلة، وحسام غانم يسجل الركلة الثانية للجونة.. 2-2

حسام أشرف يسجل الركلة الأولى لبلدية المحلة، وصبري رحيل يسجل الركلة الأولى للجونة.. 1-1.

نهاية الشوطين الإضافيين وإلى ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.. إلى شوطين إضافيين

ق 81: جووول سيف علاء الدين يسجل التعادل للجونة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 74: جووول أووول لبلدية المحلة عن طريق يوسف حسن من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق 21: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة قوية وحيد محسن.

بداية اللقاء

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