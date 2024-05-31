سبورت: عرضان سعوديان لضم لينجليت.. وموقف برشلونة

الجمعة، 31 مايو 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

كليمنت لينجليه

يملك كليمنت لينجليه مدافع برشلونة عرضان من الدوري السعودي لضمه خلال الموسم المقبل.

كليمون لونجليه

النادي : أستون فيلا

برشلونة

وسيعود لينجليه لصفوف برشلونة بعدما انتهت إعارته إلى أستون فيلا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لديه عرضان من السعودية من أجل لينجليه والنادي ينتظر منه ردا سريعا.

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وأوضحت التقارير ان اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا، فيما يرغب برشلونة في التخلص من راتبه المرتفع والتخلي عن خدماته بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة مجددا.

اللاعب صاحب الـ28 عاما قضى الموسم قبل الماضي معارا من برشلونة رفقة توتنام.

وخاض لينجليه مع توتنام 35 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.

ثم انتقل المدافع الفرنسي في إعارة جديدة إلى أستون فيلا ولعب معه 25 مباراة وصنع هدف وحيد.

برشلونة لونجليت الدوري السعودي
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