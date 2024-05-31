سبورت: عرضان سعوديان لضم لينجليت.. وموقف برشلونة
الجمعة، 31 مايو 2024 - 16:28
كتب : FilGoal
يملك كليمنت لينجليه مدافع برشلونة عرضان من الدوري السعودي لضمه خلال الموسم المقبل.
كليمون لونجليه
النادي : أستون فيلا
وسيعود لينجليه لصفوف برشلونة بعدما انتهت إعارته إلى أستون فيلا.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لديه عرضان من السعودية من أجل لينجليه والنادي ينتظر منه ردا سريعا.
وأوضحت التقارير ان اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا، فيما يرغب برشلونة في التخلص من راتبه المرتفع والتخلي عن خدماته بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة مجددا.
اللاعب صاحب الـ28 عاما قضى الموسم قبل الماضي معارا من برشلونة رفقة توتنام.
وخاض لينجليه مع توتنام 35 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.
ثم انتقل المدافع الفرنسي في إعارة جديدة إلى أستون فيلا ولعب معه 25 مباراة وصنع هدف وحيد.
نرشح لكم
تشكيل نهائي كأس خادم الحرمين - الفرج يقود وسط الهلال.. ورونالدو في هجوم النصر ليكيب: الشباب السعودي يضغط بقوة للتعاقد مع لاكازيت جيرارد: هندرسون خيب آمالي وقراره جعلني أشعر بالإحباط مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-5-2024.. الهلال والنصر ومباراتين في كأس مصر مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال نهائي كأس ملك السعودية – الهلال يستعيد مالكوم أمام النصر الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى