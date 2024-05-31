وكيله: لاوتارو وافق على تجديد تعاقده مع إنتر

وافق لاوتارو مارتينيز على تجديد تعاقده مع إنتر ميلان بحسب أليخاندرو كامانيو وكيل أعماله

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر إنتر

المهاجم الأرجنتيني قاد إنتر لاستعادة لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وقال كامانيو لسيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني: "نعم، توصلنا لاتفاق مع إنتر لتمديد العقد دون وجود شرط جزائي".

وأكدت سكاي سبورت إيطاليا من قبل، فإن لاوتارو مارتينيز وافق على تجديد تعاقده مع إنتر حتى يونيو 2029.

وأوضحت التقارير أن تفاصيل بسيطة سيتم الانتهاء منها وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد.

مارتينيز الذي سجل 24 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي حصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة.

المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عاما شارك خلال 44 مباراة بالموسم الحالي وسجل 27 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

لاوتارو الذي يلعب في إنتر منذ صيف 2018 قادما من راسنينج الأرجنتيني حصل مع الفريق على لقبين للدوري الإيطالي.

وعلى المستوى الدولي ساهم مارتينيز في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كاس العالم 2022 بقطر.