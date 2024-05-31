تقرير: الوداد يقترب من مهاجم بالميراس السابق

اقترب نادي الوداد المغربي من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم برازيلي تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

ويحتل الوداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الوداد اقترب من التعاقد مع ديفرسون داسيلفا أكوستا صاحب الـ33 عاما لاعب كوبابا البرازيلي.

وأوضحت التقارير أن المهاجم البرازيلي ينتظر حسم المفاوضات بشكل نهائي مع الوداد لخوض تجربته العربية الأولى.

وسبق لديفرسون اللعب بصفوف بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وألافيس الإسباني.

الوداد اتجه للتعاقد مع مهاجم أجنبي بعد تراجع نتائجه الموسم الحالي ومعاناته الهجومية الشديدة.

وفشل الثنائي الشرقي البحري والنيجيري إيدي أجونيس في تعويض رحيل السنغالي بولي سامبو الذي انتقل إلى كونيا سبور التركي.