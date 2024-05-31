كالتشيو ميركاتو: صراع ثلاثي إيطالي لضم أيوب الكعبي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - أولمبياكوس

دخلت 3 أندية إيطالية في صراع من أجل الحصول على خدمات المغربي أيوب الكعبي.

وقاد الكعبي فريق أولمبياكوس اليوناني لتحقيق لقب تاريخي بالفوز بدوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن أندية بولونيا وتورينو وجنوى ترغب في التعاقد مع الكعبي بعد قيادته أولمبياكوس لتحقيق دوري المؤتمر الأوروبي.

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وأوضحت التقارير أن مهمة الأندية الإيطالية لن تكون سهلة في ظل اهتمام اندية فرنسية وإسبانية وإنجليزية بضم الهداف المغربي أيضا.

وسجل أيوب الكعبي هدف فوز أولمبياكوس على فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة ظلت معقدة حتى جاءت الدقيقة 115 ليسجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.

أيوب الكعبي رفع رصيده في البطولة لـ 11 هدفا كأفضل هداف في البطولة.

وأصبح الكعبي أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا أمام نفس الخصم (أستون فيلا) في دور إقصائي من مسابقة أوروبية برصيد 5 أهداف بعد حسام حسن في 1991 (4 أهداف مع نيوشاتل ضد سيلتك).

أيوب الكعبي منتخب المغرب
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